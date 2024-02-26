İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı. Davutpaşa Metro İstasyonu’ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başlayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

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Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Seferler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.