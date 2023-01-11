İstanbul'da metrobüs üst geçidinden atlayan şahıs yaralandı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden bir şahıs bilinmeyen bir nedenle atladı. Şahsı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, yaşanan o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.