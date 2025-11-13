İstanbul'da metrobüslere, özel günlerde FSM Köprüsü'nü kullanma kararı

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığı özel günlerde metrobüslerin Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nü kullanmasına izin verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de gerçekleştirildi. Toplantıda, özel günlerde metrobüs güzergahındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığı gündeme getirildi. İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı kaydedildi. Oluşan aksamalar nedeniyle metrobüs seferleri için yeni bir güzergah konuşularak oybirliğiyle karar verildi.

Toplantıda, önerilen yeni güzergah Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı’ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması yer aldı. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere’den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi. Yapılan oylamada, özel günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün güzergahını kullanması kararı alındı.

"Bugüne kadar alınmış böyle bir karar söz konusu değil"

Toplantında konuşan İETT Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, "İlk kurulduğu günden bu yana 1’inci köprünün kapandığı durumlarda bu kimi zaman milli bayramlar nedeniyle kimi zaman kıta geçişli maratonlar nedeniyle hat kapanıyor. Ve fiili olarak başka bir güzergahtan 2’inci köprüyü kullanacak şekilde metrobüs hattı çalışıyor. Bugüne kadar alınmış böyle bir karar söz konusu değildi. Buradaki eksikliği kapatmak için fiili olarak çalışmak zorunda kaldığı güzergahı takdirlerinize sunuyorum" şeklinde konuştu.