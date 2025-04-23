İstanbul'da metrobüste deprem anı: Araç beşik gibi sallandı

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüste yakalananların panik anları kameraya yansıdı. Görüntüde vatandaşların sarsıntıyla birlikte büyük şok yaşadıkları, aracın ise beşik gibi sallandığı görülüyor.

İstanbul'da metrobüste deprem anı: Araç beşik gibi sallandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüste yakalananların panik anları kameraya yansıdı. Görüntüde vatandaşların sarsıntıyla birlikte büyük şok yaşadıkları, aracın ise beşik gibi sallandığı görülüyor.

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme bazı vatandaşlar metrobüste yakalandı. Aracın durduğu sırada metrobüse binmek veya inmek isteyenler sarsıntının etkisiyle büyük bir şok yaşadı. Araç depremin şiddetiyle beşik gibi sallandı. Dengesini kaybeden bir vatandaşın ise düşmek üzere olduğu görüldü.

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