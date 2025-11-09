İstanbul'da metroda yaşanan ilginç anlar kamerada

İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
İstanbul’da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

