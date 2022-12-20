İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü
İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri'nin belli mahallelerinde görüldü.
İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü.
İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı Silivri’ye yağdı. Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.