İstanbul'da meydan dayağı kamerada: Bıçak çekince kızının yanında dayak yedi

Beşiktaş’ta bir sürücü çocuğunun yanında aracıyla sıkıştırdığı motosikletliye bıçak çekti. Motosikletli de önünü kestiği şahsa bıçağı bıraktıktan sonra meydan dayağı attı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, yüzü kanlar içerisinde kalan şahıs koşarak kaçtı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken şahsı döven Furkan Mazlum, “Kafası yarıldı ve birkaç tane daha vurdum. İyi de oldu, sokakta kimseye bıçak çekmez” dedi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Mazlum’u (25) otomobiliyle seyreden ve yanında kız çocuğu olan bir sürücü sıkıştırdı. Motosikletlinin tepki göstermesi üzerine şahıs bu kez de bıçak çekerek Furkan Mazlum’a küfür ve hakaret etti. Ancak motosikletli genç, şahsın yanında çocuğunun olması nedeniyle bir şey yapmayarak yoluna devam etti. Şahıs bir kez daha motosikletliyi sıkıştırınca ortalık karıştı.

Motosikletli gençten meydan dayağı

İleride aracın önünü kesen motosikletli genç, şahısla tartışmaya başladı. Şahsın bıçakla üstüne yürümesi üzerine genç, bıçağı bırakmasını söyledi. Şahıs bıçağı bırakınca da genç onu yumruk ve tekmelerle cadde ortasında evire çevire dövdü. Neye uğradığını şaşıran ve yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, vatandaşların araya girmesiyle gencin elinden kurtarıldı. Şahıs ardından koşarak uzaklaştı. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Olayla ilgili şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Arabasıyla sıkıştırdı, bana bıçak gösterdi ve kovalamaya başladı”

Şahsı döven Furkan Mazlum, “Bir olay yaşadık. Hüsrev Gerede Caddesi’nden aşağıya doğru iniyordum. Yanında kızı da bulunan bir adam, beni arabasıyla sıkıştırdı, bana bıçak gösterdi ve kovalamaya başladı. Ben de yanında kızı olduğu için yoluma devam ettim. Ardından Şair Nedim Caddesi’ne geldiğimizde aracımı sağa çektim. Bende motosiklet vardı. Aşağıya indiğinde bana bıçak çekti. Anneme ve bana küfürler etmeye başladı. Ben kendisine bıçağı bırakıp gelmesini söyledim. Sonrasında adam bıçağı bıraktığı anda da olanlar oldu. Olaylar kızıştı” dedi.

“Kafası yarıldı ve birkaç tane daha vurdum”

Mazlum, “Ben onu kaçırmamaya çalıştım. Çünkü bıçağı bıraktı an yapacağımı yapacaktım. İnsanlar bıçakla görünce panik oldular. Bıçağı bıraktığı gibi bir tane yüzüne vurdum ve sendelemeye başladı. Kafası yarıldı ve birkaç tane daha vurdum. Sonrasında yere düştü ve vurmaya devam ettim. Yerdeyken elini cebine götürmeye çalıştığı için daha sert vurmaya başladım. Diğer tarafı da yarıldı. İyi de oldu. Kime bıçak çekeceğine dikkat etmesi lazım. Bu saatten sonra da sokakta kimseye bıçak çekmez” diye konuştu.