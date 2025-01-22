İstanbul'da milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için 1 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenler için 1 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün Grand Kartal Otel’de 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınının ardından milli yas ilan edildi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul’un simge noktalarından Taksim’de ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi.