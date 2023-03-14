İstanbul'da motosiklet sürücülerinin ilginç anları kameraya yansıdı

İstanbul’da motosiklet kullanıcılarının ilginç anları kameralar tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerin birinde motosiklet üzerinde seyahat eden 5 kişi görülürken, diğerinde ise tamirhaneye girmeye çalışan motosiklet sürücüsünün duramayarak tamircilerin arasına daldığı görüldü.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde motosiklet sürücülerinin ilginç anları görüntülendi. Kaydedilen görüntülerin birinde Haliç Köprüsü üzerinde seyahat eden 3’ü çocuk 5 kişinin bir motosiklette ilerlediği görüldü. Diğer görüntüde ise, Başakşehir’de tamirhaneye motosiklet ile gelen bir kişinin duramayarak tamircilerin arasına daldığı görüldü.