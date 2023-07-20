İstanbul'da motosikletli şahıs çarşaflı kadınların üzerine sürerek korkuttu

İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da motosikletli şahıs çarşaflı kadınların üzerine sürerek korkuttu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul’da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaştı.