İstanbul'da motosikletli ve yaya arasında güldüren 'yol verme' diyaloğu

İstanbul'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile yaya geçidinde yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu, kask kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da motosikletli ve yaya arasında güldüren 'yol verme' diyaloğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile yaya geçidinde yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu, kask kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul’da motosikletli bir sürücü seyir halindeyken yaya geçidinde durdu. O esnada yaya geçidinde karşıya geçmek üzere olan bir vatandaş, motosikletliye öncelik vermek istedi. Motosiklet sürücüsü ise yaya geçidi olması sebebiyle vatandaşa yol vermek istedi ancak yaya ve sürücü arasında birbirlerine öncelik verme şakalaşması yaşandı. Vatandaşa “Geç, yaya geçidi” diyen sürücüye vatandaş, “Vallahi sen geç” diye karşılık vermesi üzerine sürücü kontağı kapattı, vatandaş ise elindeki poşeti yere atıp aralarında şakalaştılar. Motosiklet kaskı kamerasına yansıyan o öncelik verme şakalaşması, izleyenleri güldürdü.

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