İstanbul'da narkotik dar alan uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği 'Narkotik Dar Alan Uygulamasında' çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir adrese düzenlenen operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da narkotik dar alan uygulaması
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Narkotik Dar Alan Uygulamasında’ çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir adrese düzenlenen operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ‘Narkotik Dar Alan Uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde 2 bin 810 şahıs, 625 araç, 224 motosikletli denetlenirken, 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bağcılarda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Polis ekipleri 21 Ekim günü Bağcılar Merkez Mahallesindeki uyuşturucu hap ticaretinin yapıldığı bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde arama yapan polis ekipleri, hapların yanı sıra pompalı tüfek bularak muhafaza altına aldı.