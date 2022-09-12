İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul’da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.
E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.
Okul servis şoförü Yunus Akbaş,
“Okulların açılması trafiği yüzde 20-30 civarında etkiler. Bugün ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, bugün olmasa da bu hafta içinde yoğunluk olacaktır” diye konuştu.