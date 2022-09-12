İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
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İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul’da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

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E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.

Okul servis şoförü Yunus Akbaş,

“Okulların açılması trafiği yüzde 20-30 civarında etkiler. Bugün ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, bugün olmasa da bu hafta içinde yoğunluk olacaktır” diye konuştu.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı