İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
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İstanbul’da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bir haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Ara tatilin ardından taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. E-5 Kara Yolu Halıcıoğlu’ndan çekilen görüntülerde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı