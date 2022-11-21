İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul’da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bir haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Ara tatilin ardından taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. E-5 Kara Yolu Halıcıoğlu’ndan çekilen görüntülerde trafik yer yer durma noktasına geldi.