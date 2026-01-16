İstanbul'da okullarda karne heyecanı yaşandı

Karne dağıtım töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’umuzda depremden önce, 2000 yılından önce yapılan bütün okullar teknik bir değerlendirmeden geçti ve depreme dayanıksız olan hiçbir okulumuz yok" dedi. Vali Gül, ayrıca bu sene 300 tane ilave kreş ve anaokulu yapılacağını açıkladı.

İstanbul’da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 2 milyon 803 bin 563 öğrenci karnelerini aldı. Fatih’te bulunan Yavuz Selim Ortaokulu’nda karne dağıtım törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Gül, tören öncesi ise basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Çocuklarımız tatile girecekler ve 2 Şubat’ta tekrardan eğitim öğretime başlayacaklar"

Öğrencilerin 2 Şubat’ta yeniden eğitim öğretime başlayacaklarını hatırlatan Vali Gül, "Bu okulun farklı bir anlamı da var. Biz Fatih’te Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndayız. Bu okul tıpkı diğer bin 500 okulumuz gibi, 2000 yılından önce yapılan okulları deprem dayanıklılık testlerinden geçirdik. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından bazı okullarımız yıkılıp tekrardan yapıldı, bazıları da güçlendirildi. Bu okul yıkılıp tekrardan yapılan bir okuldur. Fatih’imizin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Bin 500 okulumuzun yüzde 92’si bu yöntemle elden geçti, güçlendirildi ve tekrardan yapıldı. Diğer okullarımızın da deprem dayanıklılık testinde sağlam olduğu ortaya çıktı. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz; İstanbul’umuzda depremden önce, 2000 yılından önce yapılan bütün okullar teknik bir değerlendirmeden geçti ve depreme dayanıksız olan hiçbir okulumuz yok" şeklinde konuştu.

"3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız"

3 yıl içerisinde İstanbul’da tekli eğitime geçileceğini söyleyen Vali Gül, "Özellikle bu okullarımızda bundan sonraki süreçte yavrularımızın eğitim öğretimden daha fazla istifade edebilmeleri için ikili eğitimi tekli eğitime geçirme hedefimiz var. Burada da Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesiyle, İPKB’nin yaptıklarıyla hayırseverlerimizin, belediyelerimizin destekleriyle 3 yıl içerisinde tekli eğitime geçmiş olacağız. Biliyorsunuz tekli eğitime geçme hedefimiz ilk dillendirildi. İçinde yüzde 80’e yakın ikili eğitim oranımız vardı. Şu an yüzde 20’lere kadar düştü. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yüzde 20’den aşağıya doğru her sene biraz daha gelerek, 3 yıl içerisinde bunu gündemimizden çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 300 tane yeni anaokulu ve kreş açılacak

Vali Davut Gül, İstanbul’da 2026’da 300 tane yeni anaokulu ve kreşin açılacağını da duyurdu. Aileler ve çocukların rahat etmesinin hedeflendiğini söyleyen Vali Gül, "Bir başka yapacağımız iş bu sene başlayıp, 7-8 ay içerisinde 100 tane kreş, 100 tane anaokulu, 100 tane de müftülüklerimize anaokulu yapmak suretiyle 300 tane ilave kreş ve anaokulumuz olacak. Yürüme mesafesinde annelerimizin yavrularını bırakabileceği, devlete ait sembolik fiyatlarla bir aidatı olan ve çocuklarımıza hizmet veren yapılarımız olmuş olacak" diye konuştu.

Vali Gül, karne alan çocuklara tatillerinin verimli geçmesi yönünde önerilerde bulunarak, "Ben tekrardan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yavrularımızın gözlerinden öpüyor, 15 gün boyunca bu tatil içerisinde yavrularımızın tatili doya doya geçirmeleri, aileleriyle vakit geçirmelerini, şehri tanımalarını, her zaman olduğu gibi ‘Ben Okuyorum İstanbul’da Okuyor’ kitap okuma projemizdeki gibi akşamları kitap okumayı ihmal etmemelerini istirham ediyorum" dedi.

Karne alan 7’nci sınıf öğrencisi Yasin Duman, "Tatilde kitap okurum. Öğretmenimin verdiği denemeleri çözeceğim. Derslerime, eksik kalan konulara çalışacağım" dedi.

Karne alan Betül Sane ise, "Karnem idare eder, teşekkür belgesi aldım. Karnemin iyi olduğunu düşünüyorum. Yarıyıl tatilimi de tatil yaparak, kitap okuyarak, spor yaparak geçireceğim. Bu dönem stresli ve yorucuydu ama yeni geçti" şeklinde konuştu.

Öte yandan törene İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer protokol üyeleri katıldı.