İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Vatandaşlar otobüslere binmek için uzun kuyruklar oluştururken, yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor.

eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk günü olması ve öğrencilerinde okullarına gitmek için yola çıkmasıyla birlikte otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. Vatandaşların otobüslere binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğu dron ile de görüntülendi.