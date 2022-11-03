İstanbul'da operasyon düzenlenen daireden cephanede çıktı: Lav silahı, kalaşnikof, el bombası bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 27 Ekim tarihinde Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde M.A.B, Y.E.O, Ş.B, D.A, B.K, M.A ve N.U isimli toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların “Kasten Yaralama, 6136 SKM, Uyuşturucu Ticareti, Tehdit, Yağma, Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 1 adet askeri lav silahı, 2 adet uzi otomatik silah, 2 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet savunma tipi atışa hazır vaziyette pimli el bombası, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet şarjör, 440 adet fişek ve 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon anları ve yatağın üzerine serilmiş halde bulunan silahlar polis kameralarına yansıdı. Yakalanan suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.