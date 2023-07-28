İstanbul'da orman yangını

Sultangazi’de ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, vatandaşlar da bahçe hortumuyla onlara destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi kent ormanında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevrede oturanlar yangının evlerine sıçramaması için hortumla etrafı ıslattı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Ümmühan Altındağ, "Güneşin kızıl olduğunu görünce yangın çıktığını düşündüm. Dışarı çıkınca gerçekten yangın çıktığını gördük. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye geldi. Hortumlarla müdahale etmeye çalıştık" dedi.

Fahri Genç isimli vatandaş ise, "Kent ormanından dumanların yükseldiğini gördük. İtfaiye ekipleri geldi. Evlere sıçramaması için herkes canla başla mücadele ediyor" diye konuştu.

Arıcılık yaptığını söyleyen Muhammer Harbutoğlu, "Temizlik yapıyorduk, duman olduğunu gördük. Yangının olduğunu gördük, müdahale ettik. Hortumla ıslatmaya çalıştık. İtfaiyecilerle birlikte yangına müdahale ettik" dedi.