İstanbul'da Ormanlara Giriş Yasaklandı! Silivri'de Danamandıra Hariç Her Yer Kapsamda

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığını belirten İstanbul Valiliği, yeni tedbir kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yayımlanan 2026/33 sayılı basın açıklamasına göre, İstanbul genelindeki ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Yangın Riskine Karşı Sıkı Tedbirler

Karar kapsamında vatandaşların ormanlık alanlara araçla veya yaya olarak giriş yapması, mangal yakması, tüp kullanması, nargile içmesi ve her türlü ateş yakılması yasaklandı.

Ayrıca orman içi ve orman bitişiğindeki köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek.

Valilik açıklamasında enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde bakım çalışmalarının artırılacağı, belediyelerin yangın riski bulunan alanlarda iş makinelerini hazır bulunduracağı ve kaymakamlıklar koordinasyonunda denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı İstisna Listesinde

Valilik tarafından yayımlanan listede, giriş yasağı kapsamı dışında tutulan mesire ve tabiat parkları da açıklandı. Silivri’den yalnızca Danamandıra Tabiat Parkı istisna kapsamında yer aldı.

Bununla birlikte, istisna kapsamındaki alanlarda da ormanlık bölümlere giriş yapılması, mangal yakılması ve ateşli faaliyetlerde bulunulması yasak olmaya devam edecek.

Kurallara Uymayanlara İşlem Yapılacak

Valilik, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağını duyurdu.

Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yükseldiği yaz döneminde vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.