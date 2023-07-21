İstanbul'da ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim

İstanbul'da orman yangınlarını engellemek amacıyla polis ekipleri, kentte denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

İstanbul'da ormanlık alanlarda helikopter destekli denetim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İstanbul’da orman yangınlarını engellemek amacıyla polis ekipleri, kentte denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını engellemek amacıyla ormanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engellemek amacıyla alınan kararın ardından polis ekipleri kentte denetimlerini arttırdı. Helikopter destekli denetimde Beykoz Riva ormanı polis ekiplerince denetlendi. Havadan çekilen görüntülerde Riva ormanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen denetimlere Atlı Birlik, Yunus ekipleri, Özel Harekat ve ilçe ekipleri katılıyor. Denetimler ekim ayına kadar sürecek.