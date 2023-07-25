İstanbul'da oto teyp hırsızlığı kamerada: Camını kırarak araca girdiler

Avcılar’da kendi araçlarıyla gelen üç kişi, gözüne kestirdikleri park halinde bulunan aracın yanına gelerek camını kırdı. Camdan arabanın içine giren bir kişi oto teybi çalarak 200 bin TL değerinde hasar verdi. Şahıslar araç sahiplerinin seslenmesiyle hızlı bir şekilde gözden kaybolurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi araçlarıyla gelen üç şahıs, sokakta park halinde bulunan bir aracın yanına geldi. Araçtan inen iki kişi önce aracın camını kırdı. Ardından bir şahıs kırılan camdan aracın içine girdi. Aracın içinde bulunan oto teybi çalan hırsız, birçok parçaya da ciddi şekilde zarar verdi. Araçta toplamda 200 bin TL değerinde zarar olduğu ortaya çıktı. Araç sahiplerinin seslerini duyan teyp hırsızları hızlı bir şekilde araçlarına binerek gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.