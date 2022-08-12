Siemens
SON
DAKİKA
Edirne'ye Bulgar akını, adım atacak yer kalmadı
Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna alacak
İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı
16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri
Büyükçekmece’de motosiklet kazası: 1 ölü
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı

Otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri önce pişman olduğunu söyleyip saniyeler sonra suçunu inkar etmesi dikkat çekti.

İstanbul'da otomobillerin beyinlerini değiştirip çalan çete üyeleri böyle yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ay içerisinde Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çalınan araçları da uydu sinyali üzerinden takip eden ekipler, şüphelilere ulaştı. Olayın şüphelisi oldukları tespit edilen Salim A. (48), Gaffar M. (36), Müslüm K. (41), İbrahim H.K. (38) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Araçların beynini değiştirip çalmışlar

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla, şüphelilerin park halindeki otomobillerin kaputunu açtıktan sonra özel bir cihazla aracın beynini değiştirip kilit mekanizmasını kendi anahtarlarıyla eşleştirdikleri ve araçları bu yöntemle çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu araçların bazılarını parçalara ayırıp sattıkları, bazılarını ise change ettikleri belirlendi.

“Şaşırdım, hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmiş”

Aracı çalınan mağdurlardan biri, “Aracımı Halkalı Gar İstasyonuna çektim. 5-6 saat sonra geldim. Herhalde çektiğim yeri karıştırdım dedim. Çünkü sağa, sola, ileriye, geriye baktım ama bir türlü bulamadım. O an çalındığını anladım. Benim aracım çalınmaz diyerek herkes her yere aracını çekiyor ama maalesef çalınabiliyormuş. Ben bunu gördüm, şaşırdım daha doğrusu. Asayiş Şube sağ olsun, beni sürekli aradı, olayla ilgilendiler. Zaten iki gün sonra araç bulundu. Bulunduktan sonra yedek anahtar dahil öbür anahtarın da iptal olduğunu gördük. Anahtar aracı açıyor ama çalıştırmıyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmişler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri elinden gelen bütün çabayı sarf etti” dedi.

Önce “pişmanım” dedi, sonra suçunu inkar etti

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin “Pişmanım” dedikten saniyeler sonra, “Arkadaşıma selam verdim sadece, ben hırsız değilim” demesi ise dikkat çekti. Öte yandan, şüphelilerin benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağdurun aracını park edip oradan ayrılmasından bir süre sonra şüphelilerin olay yerine geldiği, aracı kısa sürede açtıkları ve içine binip oradan ayrıldıkları görüldü.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Bakan Kurum: 'Göz bebeğimiz İstanbul'un yeşilliğine yeşillik katıyoruz'
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı