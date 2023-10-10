İstanbul'da parkta 'yanlış anlaşılma' dayağı kamerada

Kağıthane’de bir parkta oturan 3 genç, kendilerine el hareketi yaptığını sandıkları şahsı tekme ve yumruklarla dövdü. Dayak anları kameralara yansırken, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Yeşil Vadi’de meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan 3 gencin yanına kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Şahıs iddiaya göre gençlere el hareketi yaptı. Bu hareketleri yanlış anlayan 3 gençten ikisi, şahsa saldırmaya başladı.

Önce kovaladılar sonra dövdüler

Bir süre kovaladıkları şahsı yakalayan 2 genç ona tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca şahsı döven iki genç ardından kaçarken, adam da olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kameralara yansırken, olayla ilgili emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.