İstanbul'da patronunun motosikletini çaldı, Çorlu'da yakalandı
İstanbul'da çalıştığı işyerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosiklet ile 3 bin lira para çalan şüpheli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
İddiaya göre, S.M. isimli şahıs, İstanbul’da çalıştığı işyerine ait yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikleti ve 3 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli S.M., Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi mevkiindeki bir pasajda polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Çalınan motosiklet çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, şüpheli S.M. gözaltına alındı.
İHA
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