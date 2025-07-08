İstanbul'da plaj var, tuvalet ve soyunma kabini yok

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan marina içerisindeki ücretsiz plaja gelen vatandaşlar, plaj içerisinde tuvalet ve soyunma kabinin bulunmamasından dert yandı.

Beylikdüzü marina içerisinde ücretsiz bulunan plajın altyapı yetersizliği dikkat çekti. Plaj içerisinde ve çevresinde çöp birikintileri olması, tuvalet ve giyinme kabinlerinin bulunmaması nedeniyle vatandaşlar şikayetçi. Üstelik, plaja gelen vatandaşlardan İSPARK alanı dışında aracını park etmek istemesiyle vale adı altında ayrıca para da talep edildiği öğrenildi. Vatandaşlar, sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.

Plaja yüzmeye gelen Furkan Sürmen, ’’Yüzmeye geldik tuvalet yok giyinme kabini yok. Hem İSPARK’a para verdik hem de buraya aracı park ettik diye para verdik. Bir çöp kutusu olsa daha da iyi olur. İnsanlar kafelere gidip tuvalete giriyor" dedi.

Üstümüzü giyinip geliyoruz. Öyle de uzaktan gelenler için çok zor oluyor. Mekanlardan rica ettik. Girişe ücret ödemedik ama araçla ödüyoruz. İSPARK’larda 200 lira, çok pahalı" diye konuştu.