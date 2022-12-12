İstanbul'da polis kaçan gaspçılara ateş açtı, 18 yaşındaki genç kız vurularak hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda polis ekipleri sıkıştırdıkları gaspçıları yakalamak için silahla ateş açtı. O esnada amcasının evine gitmeye çalışan 18 yaşındaki genç kız vurularak ağır şekilde yaralandı. Olayda hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybederken, 2 polis memuru savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kaçan gaspçıları her yerde aradığı öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 ayrı gasp suçundan aranan 2 şüpheli, çaldıkları plakasız motosiklet ile sokak üzerinde polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan ve motosiklet ile kaçmaya çalışan şüphelilere polis ekipleri tarafından ateş açıldı.

Amcasının evine giderken vurularak hayatını kaybetti

O esnada olay yerinde bulunan ve amcasının evine gitmeye çalışan Zuhal Ebrar Yıldız’a (18) kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Zuhal Ebrar Yıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zuhal Ebrar Yıldız hayatını kaybetti. Yakınları hastaneye akın etti. Zuhal Yıldız’ın vurulduğunu öğrenen ailesi ve akrabaları hastaneye akın etti.

Polisler gözaltına alındı, gaspçılar aranıyor

Olayda kaçan motosikletli gaspçıların kimlikleri polis ekipleri tarafından tespit edildi. B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şahısları yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gaspçıları yakalamaya çalışırken ateş açan ve yanlışlıkla Z.E.Y’nin vurulduğu olayda olan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındı.