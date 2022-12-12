İstanbul'da polisin kaçan gaspçılara açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurladı

İstanbul Beyoğlu’nda polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüphelilere açtığı ateş sırasında vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Zuhal Ebrar Yıldız için düzenlenen cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Beyoğlu’nda polis ekipleri sıkıştırdıkları gaspçıları yakalamak için silahla ateş açmış, o esnada amcasının evine gitmeye çalışan 18 yaşındaki genç kız vurularak ağır şekilde yaralanmıştı. Olayda hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybederken, 2 polis memuru savcılık gözaltına alınmıştı.

18 yaşındaki genç kız Zuhal Ebrar Yıldız, ikindi namazının ardından Sinanpaşa Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda kişi Zuhal Ebrar’ı son yolculuğuna uğurlamak için Sinanpaşa Camii’ne geldi. Cenaze törenine aynı zamanda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Genç kızın annesi, babası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 18 yaşındaki genç kız cenaze töreninin ardından Zindan Arkası Mezarlığına defnedildi.

Olayın gerçekleştiği anı anlatan Zeynep Çakırsoy, “Ben giriş katta oturuyordum. Silah sesini duyunca cama fırladık. Baktığımızda zaten yerde yatıyordu. Olay saati 7 çeyrekti. Polisler sanırsam hırsızları kovalıyormuş. Sonra da onların açtıkları ateş sonucu vurulduğunu öğrendik. Ebrar çocukluk arkadaşım. 12. sınıfa gidiyordu” dedi.

Okuldan arkadaşı genç çocuk ise Ebrar’ın ileride hukuk okumayı planladığını söyleyerek, “Sabah okuldaydık, bizde hocadan öğrendik. Ebrar hukuk okumak istiyordu” diye konuştu.