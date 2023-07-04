İstanbul'da polisler vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Polis ekipleri Beşiktaş’ta vatandaşlara broşür dağıtarak boğulma vakalarına yönelik dikkat etmeleri gereken konuları anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının önüne geçmek için düğmeye bastı. İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Arnavutköy ve Bebek sahiline görev yapan ekipler, vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Vatandaşlara boğulma vakalarına yönelik "ilk yardım nasıl yapılır, alınacak tedbirler, çeken akıntı nedir, akıntıya karşı ne yapmalı" gibi başlıkların yer aldığı broşürler de dağıtıldı. Polis ekiplerini sahilde görev vatandaşlar ise bilgilendirme için teşekkür etti.