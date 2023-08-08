İstanbul'da polisten motosiklet denetimi

İstanbul’da polis kentin bir çok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 15 bin 300 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Esenyurt, Bahçelievler, Ümraniye ve Bağcılar’da motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Şube Müdürlükleri ve bekçilerin katıldığı uygulama noktalarında, ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirerek üst araması yaptı. Akşam saat 22.00’de başlayan uygulamaların gece saat 01.00’e kadar devam edeceği öğrenildi. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı’ndaki denetim uygulamasında ise yetersiz evrak, ehliyetsiz kullanım, yetersiz ehliyet ve kask takmama gibi cezalardan sürücülere toplam 15 bin 300 TL para cezası kesildi.