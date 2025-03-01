İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu

İstanbul'da Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da bozmadı.

İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul’da Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da bozmadı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarını sıcak pide ile açmak isteyen vatandaşlar, İstanbul’da fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İlk iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. Pide kuyruklarının yanı sıra Ramazan ayının ilk orucunda sofralarında tatlı olmasını isteyen vatandaşlar uzun tatlı kuyrukları da oluşturdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pidelerini alanlar evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar daha erken fırınlara gelerek ekmeklerini almayı tercih etti.