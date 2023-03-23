Ramazanın ilk gününde vatandaşlar pide kuyruğuna girdi

Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. İlk iftar için sofralarında sıcak pide bulundurmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Pideleri sıcak sıcak alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise daha önce fırından çıkmış ekmekleri almayı tercih etti.

"10-20 dakikadır sıradayız"

Sıcak pide kuyruğunda bekleyen İsmail Kaçmaz, "Pide almaya geldik, 10-20 dakikadır sıradayız. Hiç acıkmadık, susamadık. İyi gidiyor." dedi.