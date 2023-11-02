İstanbul'da raylı sistem kullanımında tarihi rekor: Günlük 3 milyon yolcu

İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılında Metro İstanbul, tarihinde ilk defa üç milyon yolculuk barajını aşarak 3 milyon 119 bin 637 yolcu taşıdı. Metrolarda aynı gün, 8 farklı hatta en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak hat bazlı yolcu taşıma rekorları da kırıldı.

İstanbul’un kurtuluşunun 100’üncü yılında Metro İstanbul, 6 Ekim 2023 Cuma günü, tarihinde ilk defa üç milyon yolculuk barajını aşarak 3 milyon 119 bin 637 yolcu taşıdı. Metrolarda aynı gün, 8 farklı hatta en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak hat bazlı yolcu taşıma rekorları da kırıldı. Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, Üsküdar istasyonunda rekor günün 3 milyonuncu yolcusu Ayşe Nur Sarıalan ile bir araya geldi.

Metro İstanbul, Haziran 2019’dan bu yana M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı, M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı, F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nı devreye aldı. 2023 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlanırken Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılması ile T5 Eminönü- Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattında 1,5 ayda yolcu sayısı yüzde 105 oranında artış gösterdi.

6 Ekim günü M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Yıldız-Mahmutbey ve M8 Bostancı-Dudullu/Parseller metro hatları ile T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hatlarında hat bazlı yolcu rekorları kırıldı.

Günün anısına 3 milyonuncu yolcu olan Ayşe Nur Sarıalan’a, hediyelerini takdim eden Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy “Yolcu sayımızı artırmaya ve rekorlar kırmaya devam edeceğiz” dedi.

Metro İstanbul’un 3 milyonuncu yolcusu olan Ayşe Nur Sarıalan, "Çok şaşkınım açıkçası, hiç beklemediğim bir şeydi. Güzel bir tevafuk oldu benim için. Bulgurlu’da oturuyorum. Her sabah şe gitmek için ve akşam eve dönerken kullanıyorum metroyu. Bulgurlu’dan Üsküdar’a geliyorum. Akşam da Bulgurlu’dan Üsküdar’a dönüyorum. Metro hattı üzerinde oturduğum için de çok memnunum. Bulgurlu’ya aslında Metro orada olduğu için taşınmıştım" şeklinde konuştu.