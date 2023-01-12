İstanbul'da Rus turist taksicinin 100 dolar istediği telefonuna kavuştu

Rusya’dan uçakla İstanbul’a gelerek havalimanında bindiği araçta unuttuğu cep telefonunu vermek için taksicinin 100 dolar istediği turist kız, Taksim Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu telefonuna kavuştu. Rus turist Veronika Makhno, “Otel yetkilileri ve Türk polisine teşekkür ediyorum” dedi.

Rusya’dan Türkiye uçağına binerek geçtiğimiz Pazartesi saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inen Rus uyruklu Veronika Makhno (22) ve arkadaşı Sabina Magomedova (23), telefon uygulaması üzerinden taksi çağırmıştı. Bir süre sonra gelen 34 TAC 63 plakalı taksiye binen turist iki genç kız, Beyoğlu Galata’da konaklayacakları otele gelmişti. Burada yolculuk ücretini taksiciye ödedikten sonra araçtan inerek otele giriş yapan iki genç kız, resepsiyonda görüşmeye başlamıştı. O esnada turist kızlardan Makhno, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu takside unuttuğunu fark etmişti.

Taksici telefonu geri getirmek için 100 dolar istemişti

Otel sahibi Erdem Elmaslar’a durumu anlatan turist kız, taksiciye ulaşmak için yardım istemişti. Bunun üzerine İstanbul Taksiciler Esnafı Odasına ulaşan Elmaslar, taksinin plakasını vererek sürücünün cep telefonu numarasını öğrenmişti. Ardından da sürücüyü arayan Elmaslar, turist kızın telefonunu takside unuttuğunu ve otele getirip teslim etmesini istedi. Ancak taksici Elmaslar’a, akşam saatlerine bir müşterisini Edirne’ye götüreceğini ve bu yüzden de telefonu teslim edemeyeceğini söylemişti. Elmaslar’ın Edirne’de arkadaşı olduğunu ve telefonu ona teslim etmesini belirtmesi üzerine taksici, gidip gitmeyeceğinin belli olmadığını ve Beylikdüzü’nde olduğunu öne sürmüştü. Görüşmelerin ardından taksici, bir daha çağrılara cevap vermemişti.

“Bizim işimiz değil, ilgilenmeyiz” diyerek şikayeti almadıkları iddia edilmişti

Bunun üzerine turist kız Makhno, taksiciye mesajlaşma uygulaması üzerinden yazarak telefonunu getirmesini istemişti. Taksici ise genç kıza telefonunun fotoğrafını göndererek, bulunduğu yerden otele gelmek için yakıt harcayacağını ve müşteri almadan boş şekilde geleceğini söylemişti. Bir süre genç kızla mesajlaşan taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istemişti. Genç kız ücreti bin 900 Türk lirası olarak ödemeyi kabul etti ancak taksici ortalıktan kaybolmuştu. Yaşananların ardından otel yetkilileri bir kez daha İstanbul Taksiciler Esnafı Odası’nı arayarak durumu anlatmıştı. Oda yetkilileri ise iddiaya göre Erdem Elmaslar’a, “bizim işimiz değil, ilgilenmeyiz” diyerek şikayeti almamıştı. Daha sonra İBB Çözüm Merkezini arayan Elmaslar, taksicinin turist kızdan unuttuğu telefonu karşılığında 100 dolar istediğini anlatmıştı. Ancak İBB Çözüm Merkezi yetkilileri de, olayın kendilerini ilgilendirmediğini ve emniyete gidip şikayette bulunmaları gerektiğini söylediği iddia edilmişti.

Turist kız telefonuna kavuştu

Olayın ardından dün emniyete giden turist kız, durumu polise anlattı. Ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, taksinin plakasından sahibini tespit etti. Olay günü taksiyi kullananın ise Bahattin G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine iletişime geçen polis ekipleri, yaptığı görüşmede taksici Bahattin G.’nin cep telefonunu Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Cep telefonu ardından turist kız tarafından polis merkezinden teslim alındı.

“Polis olmasaydı hiçbir sonuç olmazdı”

Telefonuna kavuşan Veronika Makhno, “Herkese selam, benim telefonum bendedir. Oteldeki arkadaşlara ve polis mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Onlar çok yardımcı oldular, onlar olmasaydı hiçbir sonuç ulaşılmazdı ve çok sıkıntı yaşardım. Çok teşekkür ediyorum” dedi.