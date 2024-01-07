İstanbul'da rüzgar ve yağış etkili oluyor

Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul’da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Meteorolojinin hafta için yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor. Bahçelievler Yenibosna’da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Öte yandan, yağış nedeniyle şu ana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü.