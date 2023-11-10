İstanbul'da saat 9'u 5 geçe vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde İstanbul'da da saat 9'u 5 geçe vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümünde İstanbul’da da saat 9’u 5 geçe vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. İstanbul’da Üsküdar ve Pendik ilçelerinde siren seslerini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Üsküdar’daki meydanda araç sürücüleri ve iskelede bekleyen bir şehir hatları vapuru saygı duruşuna klakson çalarak eşlik etti.