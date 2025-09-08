İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu: Yüzde 63'e ulaştı
2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre, Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 60, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü. Kent genelindeki yoğunluk oranı ise yüzde 63’e ulaştı.
Okulların açılmasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde kent genelinde aşırı yoğunluk yaşandı. D-100 Karayolu’nun Bostancı mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda kilometrelerce kuyruk meydana geldi.