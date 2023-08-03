İstanbul'da saç bakımı dolandırıcılığı kamerada: 'Banka hesabına gönderirim' diyerek kaçtı

Avcılar’da kuaföre gelerek saatlerce bakım yaptıran bir kadın, bin TL ücreti ödemeden kaçtı. Kadın, işlem ücretini dükkan sahibinin banka hesabına göndereceğini söyleyerek kayıplara karıştı. Kadının bakım yaptırdığı ve hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak gittiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta salı günü Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kadın, uzun süren saç bakım işlemi sonrasında ücreti ödemeden dükkandan kaçtı. Yanında nakit para ve kredi kartı olmadığını söyleyen kadın, ücreti dükkan sahibinin banka hesabına atacağını söyledi. Dükkan sahibinden banka hesap numarasını alan ve kendi telefon numarasını bırakan kadın, o dakikadan sonra kayıplara karıştı. Kadının yaptırdığı tüm işlemler ve dükkandan ayrılışı dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Acelesi olduğunu ve çıkması gerektiğini söyledi”

Dükkan sahibi Bekir Gök, yaşadığı mağduriyet hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Salonumuzu açalı henüz iki ay oldu. Bu hanımefendi bize iki hafta önce gelerek saçlarını açtırmak istediğini söylemişti. Saçlarına küçük bir test yaptık. Saçının yanacağını ve renginin açılmayacağını söyledik, o da kabul etti. Daha sonra bana geldi ve beni dinlemeyip Nişantaşı’nda saçını yaptırdığını söyledi. Saçının yandığını ve kötü olduğunu anlattı. Ben bakım ve makyaj yaptırmak istiyorum dedi. Önceki gelişinde işlemlerin ücretini ödemişti. Şimdi işlem bittiğinde bana, ‘Üzerimde nakit yok, banka hesabına göndersem olur mu?’ dedi. Ben de kabul ettim ve banka hesap numarasını verdim. Ardından acelesi olduğunu ve çıkması gerektiğini söyledi. Bu yüzden bir şey lazım olursa diye numarasını verdi. Sonrasında para gelmedi. Kaybımız çok büyük değil ama sonuçta hoş bir şey değil. Diğer meslektaşlarımı da bu konuda uyarıyorum.”