İstanbul'da sağanak etkili oldu, yollar dereye döndü

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu, yollar dereye döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Bazı bölgelerde yollar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da Küçükçekmece ve Sultangazi’de sağanak yağış etkini gösterdi. Yağış, nedeniyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

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