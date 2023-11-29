İstanbul'da sağanak yağış caddeleri göle döndürdü: Merdivenden akan su şelaleyi andırdı

Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, sürücüler havanın karaması nedeniyle araçların farlarını açarak ilerledi. Merdivenden akan su şelaleyi andırdı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sürücüler ve yayalar sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler havanın kararmasıyla farlarını açarken, göle dönen yolda araçların ilerlemekte zorluk çektiği görüldü. Bir vatandaş ise ıslanan çoraplarını çıkararak kurulanmaya çalıştı. Göle döne bir sokaktaki merdivenden akan su ise şelaleyi andırdı. Bir yoldaki rögarın da sağanak yağışın etkisiyle taştığı görüldü. Öte yandan, yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.