İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Biir anda bastıran yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
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sina pırlanta
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İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Biir anda bastıran yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul’da dün etkili olan rekor sıcaklıklar bugünden itibaren yerini serin bir havaya bırakmıştı. Akşam saatlerinde ise Kağıthane’de bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluşurken, sağanak yağış yerini kısa sürede serin ve bulutlu havaya bıraktı.