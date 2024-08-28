İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında etkili oluyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kentin Avrupa Yakası’nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu. Yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

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