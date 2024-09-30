İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim'de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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