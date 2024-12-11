İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor
İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul’da iki gündür devam eden sağanak yağış etkisini gece saatlerinde de göstermeye devam ediyor. Yoğun yağış dolayısıyla yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların koşarak kaçışı kameraya yansıdı. Aniden bastıran sağanak yağış ve hazırlıksız yakalanan vatandaşların kaçış anı Çengelköy’de kaydedildi.