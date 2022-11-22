İstanbul'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı Kodlu" uyarılarının ardından İstanbul’da zaman zaman etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken işe gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı Kodlu" sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başlamıştı. Zaman zaman etkili olan yağmur sabah saat 07.30 sıralarında da etkisini artırmaya başladı. Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağışla birlikte görüş mesafesi düşerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. E-5 Halıcıoğlu mevkiinde, ve Haliç Köprüsü üzerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Öte yandan İstanbul Cep Trafik Uygulamasında il genelindeki trafik yüzde 60’ları gösterdi.