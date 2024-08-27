İstanbul'da sağanak yağış: Mısır Çarşısı'nı su bastı

İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü'nde etkili olurken, Mısır Çarşısı'nı da su bastı.

İstanbul'da sağanak yağış: Mısır Çarşısı'nı su bastı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış Avrupa yakasında etkili oldu. Sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, Mısır Çarşısı’nın girişi yağışların ardından sular altında kaldı. Yağış, çarşı esnafına ise zor anlar yaşattı.

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