İstanbul'da sağanak yağış sonrası oluşan gökkuşağı hayranlıkla izlendi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde belirginleşti. O anlar, hayranlıkla izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.