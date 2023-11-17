İstanbul'da sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul'da sağanak yağış uyarısı
Editör
EditörEditör
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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği, buna sebeple vatandaşları su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre; İstanbul’da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman