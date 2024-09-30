İstanbul'da sağanak yağışta çakan şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin çaktığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sağanak yağışta çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin çaktığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış alan bölgelerin başında olan Başakşehir, Arnavutköy gibi ilçelerde gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Öte yandan bazı noktalarda evleri su bastı. Yaşanılanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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