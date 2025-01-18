İstanbul'da sahte alkol soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi

İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenerek hastaneye müracaat eden 88 kişiden 38'i hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

İstanbul'da sahte alkol soruşturmasında tutuklu sayısı 11'e yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenerek hastaneye müracaat eden 88 kişiden 38’i hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11’e yükseldi.

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye başvurmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 38 kişi hayatını kaybetmişti. Hastanelerde bulunan 27 kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

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Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada çerçevesinde tutuklananların sayısı ise 11’e yükseldi.