İstanbul'da sahte alkol üreticilerine baskın: 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da sahte alkolle mücadele çerçevesinde 4 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, Antalya piyasasına sevk edilmek üzere depolanan 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçen sahte alkolün piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira civarında olduğu ifade edildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 16.05.2022 15:56
  • Güncelleme: 16.05.2022 17:05
İstanbul'da sahte alkol üreticilerine baskın: 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da sahte alkolle mücadele çerçevesinde 4 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda, Antalya piyasasına sevk edilmek üzere depolanan 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçen sahte alkolün piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira civarında olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 ayrı farklı ilçede “merdivenaltı” diye tabir edilen imalathaneler ve depolar tespit edildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’de 18 tonu aşkın etil alkol

İlk etapta Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’de depo görünümlü adreslerde sahte alkol üretildiği ve imal edilen sahte alkolün piyasaya sürülmek üzere depolandığı belirlendi. Sahte alkollerin Antalya’ya sevk edilmek üzere 2 araca yüklendiği yönünde bilgi alan polis, 4 Nisan’da tespiti yapılan adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 tane plastik boş tank, bin 35 adet plastik bidon, 4 ayrı dalgıç pompa motoru, fanlar ve sıvı tabancası ele geçirildi.

Büyükçekmece’de 6 ton

Kaçakçılık Polisi, ikinci operasyon için düğmeye bastı. Sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik Büyükçekmece’de yürütülen çalışmalarda, ilçedeki depo görünümlü bir adreste sahte alkol imalatı yapılarak depolandığı saptandı. Piyasaya sürülmek üzere olan sahte alkollerin ele geçirilmesi için 6 Mayıs’ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı bulan 6 ton 400 litre etil alkol, 7 plastik tank, 705 tane plastik bidon, su aktarma motoru ve elektrik soğutma fanları ele geçirildi. Söz konusu baskına ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören’deki operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan ve “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol hükümlerince, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

2
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

5
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

6
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’